Кроос: «Бавария» растиражировала скандал с Гнабри сильнее, чем СМИ

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ситуацию со своим бывшим клубом, «Баварией», руководство которого публично осудило своего вингера Сержа Гнабри за то, что тот в выходной день отправился в Париж на модный показ.

«Я бы сказал, что не думаю, что есть какой-либо договор о том, что ты можешь делать в свой выходной, а что нет. Если бы это было так, это было бы нарушением, за которое следовало бы наказать. Но всем всё равно, что Гнабри поехал на Неделю моды в Париже.

Что меня немного удивило, так это то, что клуб растиражировал эту тему сильнее, чем средства массовой информации. Учитывая, что в клубе уже есть проблемы, как это было с тренером вратарей Тони Тапаловичем.

Как игрок вы можете действовать «инстинктивно», когда дело доходит до проведения свободного времени перед игровыми днями. Но Серж Гнабри, насколько мне известно, не нарушал никаких правил. И если вы затем хотите сделать выговор игроку, тогда делаете это за закрытыми дверьми. Может быть, за этим действием была другая цель, но я не могу сейчас это точно оценить», — приводит слова Крооса Sport1.