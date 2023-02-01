«Это паническая покупка». Пол Мерсон — о переходе Забитцера в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный журналист Пол Мерсон раскритиковал решение «Манчестер Юнайтед» подписать полузащитника Марселя Забитцера в аренду в последние часы зимнего трансферного окна. Во многом это решение «красных дьяволов» продиктовано травмой Кристиана Эриксена, выбывшего до мая.

«Он не попадает в основную команду мюнхенской «Баварии», он далёк от этого. Их пара полузащитников зацементировала себе место в составе. Но, если бы он был так хорош, он бы смог навязать конкуренцию. Так что это просто очередная паническая покупка. 1 января интереса к нему не было.



Эриксен только что получил травму. Это паника. Вы покупаете четвёртого игрока на позицию из мюнхенской «Баварии». Лично я в нём не уверен. Он не является основным игроком «Баварии». Если бы я был фанатом «Манчестер Юнайтед» или «Челси», я бы посмотрел на него и прошёл дальше. Он и близко не подходит для основной команды», — приводит слова Мерсона The Sun.

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