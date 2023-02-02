Джикия: информация об уходе Абаскаля не тревожит. Есть уверенность, что он будет с нами

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в чемпионат Испании, выразив уверенность, что испанский специалист продолжит работу с командой.

«Информация об уходе главного тренера никак не тревожит. Есть уверенность, что он будет с нами», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее появилась информация о том, что Абаскаль может покинуть «Спартак» и возглавить испанскую «Севилью». Испанский специалист работает со «Спартаком» с лета 2022 года. Под его руководством красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей.