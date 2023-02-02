«Вы же разбираетесь в футболе, надеюсь?» Джикия — об игре Селихова против «Ростова»

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не стал отвечать на вопрос о том, как оценивает выступление голкипера команды Александра Селихова в матче с «Ростовом» (0:0, 2:1 пен.).
«Как сегодня Селихов? Некорректный вопрос. Вы же все разбираетесь в футболе, надеюсь?» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Спартак» и «Ростов» встречались в рамках 1-го тура Winline Зимнего кубка России. Селихов отбил три из пяти ударов игроков «Ростова» в послематчевой серии. Голкипер «Спартака» пропустил лишь один мяч, ещё в одном случае футболист ростовчан пробил мимо ворот. «Спартак» заработал два очка по итогам матча, «Ростов» — одно.
Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
- 2 февраля 2023
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