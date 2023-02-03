Лионель Месси ответил на вопрос о возможности выступления на ЧМ-2026
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможности принять участие на чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Не знаю, я всегда говорил, что в силу возраста мне кажется, что будет очень трудно приехать. Я люблю играть в футбол, я люблю то, что я делаю, и, пока я в хорошей форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду этим заниматься. Но, похоже, до следующего чемпионата мира ещё далеко», — приводит слова Месси Ole.
Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в Нью-Йорке.
Напомним, Месси стал победителем ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. В финале турнира национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции.
Месси может получить «Суперзолотой мяч»:
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