Лионель Месси ответил на вопрос о возможности выступления на ЧМ-2026

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможности принять участие на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Не знаю, я всегда говорил, что в силу возраста мне кажется, что будет очень трудно приехать. Я люблю играть в футбол, я люблю то, что я делаю, и, пока я в хорошей форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду этим заниматься. Но, похоже, до следующего чемпионата мира ещё далеко», — приводит слова Месси Ole.

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в Нью-Йорке.

Напомним, Месси стал победителем ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. В финале турнира национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции.

Месси может получить «Суперзолотой мяч»: