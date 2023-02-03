Месси: люди видели, через что я прошёл, чтобы выиграть ЧМ. Журналисты меня «топили»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, почему многие болельщики желали ему и его сборной победы на чемпионате мира.
«Почему мир хотел, чтобы я стал чемпионом? Я не знаю, в чём причина. Думаю, люди видели то, с чем мне пришлось столкнуться, когда я пытался достичь своей цели. То, что я испытывал в сборной Аргентины, казалось многим людям несправедливым. Не на уровне результатов, а с точки зрения высказываний людей, того, что журналисты меня «топили».
Думаю, те люди, которые меня любят и желают мне добра, всегда радовались тому, что я пытался дать. К счастью, таких людей много. И я смог получить шанс перевернуть, переломить ситуацию», — приводит слова Месси Ole.
Напомним, Месси стал победителем ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. В финале турнира национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции.
- 3 февраля 2023
-
02:09
-
02:01
-
01:41
-
01:20
-
00:59
-
00:56
-
00:45
-
00:33
-
00:32
-
00:26
-
00:20
-
00:13
- 2 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:15