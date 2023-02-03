Зобнин оценил уровень новичков «Спартака» Дуарте и Тавареша

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил новичков московского клуба Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, пополнивших состав красно-белых в зимнее трансферное окно.

«Дуарте и Тавареш — ребята с хорошими качествами. Понятно, что они ещё не так много в команде, им предстоит адаптироваться. Мы им поможем. Надеюсь, и они нам помогут в чемпионате.



Близки ли они к уровню топ-футболистов РПЛ? Пока рано говорить. Посмотрим в течение сезона», — приводит слова Зобнина Sport24.

22-летний парагваец Дуарте и 21-летний португалец Тавареш уже успели дебютировать за «Спартак» в товарищеских матчах. Защитники не отметились результативными действиями.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей.