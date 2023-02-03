Джикия: время покажет, потянет ли Тедеско уровень сборной Бельгии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оценил перспективы бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в качестве наставника сборной Бельгии.

«Тедеско подписал контракт со сборной Бельгии? Ещё не писал ему. Потянет ли он уровень сборной Бельгии, покажет время. Конечно, напишу Тедеско, когда объявят официально», — приводит слова Джикии Sport24.

Тедеско работал со «Спартаком» с 2019 по 2021 год. Также немецкий специалист работал в «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». Ранее сообщалось, что Тедеско — основной претендент на пост главного тренера сборной Бельгии после отставки предыдущего наставника «красных дьяволов» Роберто Мартинеса. По сообщениям некоторых источников, немец уже подписал контракт с бельгийской ассоциацией футбола.