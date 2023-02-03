«Торпедо» объявило о трансфере игрока сборной Беларуси

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о подписании футболиста сборной Беларуси Романа Юзепчука, который ранее выступал за солигорский «Шахтёр».
В «Торпедо» 25-летний защитник будет играть под 25-м номером.
Фото: Официальный сайт ФК «Торпедо»
На взрослом уровне Юзепчук начинал играть за брестское «Динамо». В составе команды Роман провёл 75 матчей, забил семь мячей и сделал девять голевых передач — это был самый насыщенный период в карьере футболиста. Затем Юзепчук перешёл в «Рух», а после — в солигорский «Шахтёр». Он успел дважды стать чемпионом страны (2019 и 2022 год), один раз выиграть Кубок Беларуси (2018) и дважды — Суперкубок (2019, 2020).
С 2015 года Роман Юзепчук стал вызываться в сборную Беларуси разного уровня (юношескую, молодёжную, а позже — основную).
- 3 февраля 2023
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