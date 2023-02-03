Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило о трансфере игрока сборной Беларуси

«Торпедо» объявило о трансфере игрока сборной Беларуси
Комментарии

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о подписании футболиста сборной Беларуси Романа Юзепчука, который ранее выступал за солигорский «Шахтёр».

В «Торпедо» 25-летний защитник будет играть под 25-м номером.

Фото: Официальный сайт ФК «Торпедо»

На взрослом уровне Юзепчук начинал играть за брестское «Динамо». В составе команды Роман провёл 75 матчей, забил семь мячей и сделал девять голевых передач — это был самый насыщенный период в карьере футболиста. Затем Юзепчук перешёл в «Рух», а после — в солигорский «Шахтёр». Он успел дважды стать чемпионом страны (2019 и 2022 год), один раз выиграть Кубок Беларуси (2018) и дважды — Суперкубок (2019, 2020).

С 2015 года Роман Юзепчук стал вызываться в сборную Беларуси разного уровня (юношескую, молодёжную, а позже — основную).

«Спартак» потратил больше всех. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить «Спартак» потратил больше всех. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023