Аднан Янузай перешёл в «Истанбул Башакшехир» из «Севильи»

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай перешёл в «Истанбул Башакшехир» на правах аренды из испанской «Севильи», информирует официальный сайт турецкого клуба.
Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Фото: Официальный сайт ФК «Истанбул Башакшехир»
Ранее СМИ также сообщали, что интерес к полузащитнику также проявляла «Валенсия», однако в испанском клубе не были готовы выплачивать «Севилье» компенсацию за аренду игрока.
Отметим, что Янузай стал игроком «Севильи» в начале текущего сезона. О подписании контракта с ним было объявлено 1 сентября 2022 года. Футболист принял участие в шести матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.
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