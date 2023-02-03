Аднан Янузай перешёл в «Истанбул Башакшехир» из «Севильи»

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай перешёл в «Истанбул Башакшехир» на правах аренды из испанской «Севильи», информирует официальный сайт турецкого клуба.

Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Фото: Официальный сайт ФК «Истанбул Башакшехир»

Ранее СМИ также сообщали, что интерес к полузащитнику также проявляла «Валенсия», однако в испанском клубе не были готовы выплачивать «Севилье» компенсацию за аренду игрока.



Отметим, что Янузай стал игроком «Севильи» в начале текущего сезона. О подписании контракта с ним было объявлено 1 сентября 2022 года. Футболист принял участие в шести матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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