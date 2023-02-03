Василий Уткин: те, кто видел матчи, в которых Озил играл всерьёз, не забудут их

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о завершении экс-полузащитником «Арсенала» и «Реала» Месутом Озилом профессиональной карьеры.



«Прочитал, что объявил о завершении карьеры Месут Озил. Он противоречивая личность. Вряд ли образец для подражания. Но какой же был игрок. Его величие редко исчислялось статистикой. Но иногда в важнейших матчах, в самых непростых ситуациях его решения вгоняли в ступор.

Озил играл удивительно красиво. Он обращался с мячом, как с пирожным. Партнёр получал мяч словно на подносе. Даже не помятым. Да, он играл так не каждый матч. Но те матчи, когда он играл всерьёз, не забудут те, кто их видел. Озил был, безусловно, гений», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Озил завершил карьеру. Вчера, 2 февраля, 34-летний Озил вышел на поле в составе «Истанбул Башакшехир», однако не сумел проявить себя и был заменён в перерыве. После игры футболист подвергся критике фанатов. Согласно сведениям источника, сегодня утром Месут не пришёл на тренировку команды, предварительно сказав партнёрам, что решил уйти из футбола.