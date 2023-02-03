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«Футболу нужны правильные решения». Глава «Оренбурга» Еремякин — об офсайдных линиях в РПЛ

«Футболу нужны правильные решения». Глава «Оренбурга» Еремякин — об офсайдных линиях в РПЛ
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возвращении в Российскую Премьер-Лигу офсайдных линий VAR.

«Положительно отношусь к возвращению офсайдных линий VAR в РПЛ. Футболу нужны правильные решения. Я за всякие позитивные новшества», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз и китайская компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий. Китайская компания предоставит необходимое оборудование для виртуальной системы определения офсайдов, которая будет использоваться на матчах РПЛ и в телетрансляциях.

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