«Футболу нужны правильные решения». Глава «Оренбурга» Еремякин — об офсайдных линиях в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возвращении в Российскую Премьер-Лигу офсайдных линий VAR.



«Положительно отношусь к возвращению офсайдных линий VAR в РПЛ. Футболу нужны правильные решения. Я за всякие позитивные новшества», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз и китайская компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий. Китайская компания предоставит необходимое оборудование для виртуальной системы определения офсайдов, которая будет использоваться на матчах РПЛ и в телетрансляциях.