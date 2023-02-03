«Футболу нужны правильные решения». Глава «Оренбурга» Еремякин — об офсайдных линиях в РПЛ
Поделиться
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возвращении в Российскую Премьер-Лигу офсайдных линий VAR.
«Положительно отношусь к возвращению офсайдных линий VAR в РПЛ. Футболу нужны правильные решения. Я за всякие позитивные новшества», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз и китайская компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий. Китайская компания предоставит необходимое оборудование для виртуальной системы определения офсайдов, которая будет использоваться на матчах РПЛ и в телетрансляциях.
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:29
-
20:20
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:24
-
19:23
-
19:17
-
19:05
-
19:02
Партнерский контент