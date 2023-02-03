Романо: «Реал» отказался от перехода Канселу перед его арендой в «Баварию»

Мадридскому «Реалу» предложили услуги защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу в зимнее трансферное окно. Испанский клуб отказался, и футболист на правах аренды продолжил карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Вариант с «Барселоной» был почти невозможным из-за зарплаты игрока. «Реал» тоже был вариантом, но в январе они решили не подписывать игроков», — сказал Романо.
Напомним, 28-летний португальский футболист подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом. Сумма полноценного выкупа Жоау Канселу для «Баварии», по данным СМИ, составляет € 70 млн. Ранее сообщалось, что Канселу перешёл в «Баварию» из-за конфликта с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.
Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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