Джон Стоунз пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что защитник команды Джон Стоунз пропустит до месяца из-за травмы, полученной в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:0).
«Стоунз пропустит три-четыре недели. К сожалению, его не будет на некоторых матчах, но через несколько недель он вернётся», — приводит слова Гвардиолы Goal.
28-летний Стоунз играет за «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
«Манчестер Сити» в 20 матчах английской Премьер-лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков (у «канониров» также матч в запасе).
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
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