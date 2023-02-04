Сунесс: с Боули снимают штаны. Он не знает цены игроков, которых покупает в «Челси»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс высказался о трансферной политике «Челси».



«Тодд Боули — супербогатый бизнесмен, который узнал футбол на горьком опыте и с которого снимают штаны, когда дело доходит до трансферов. Он не знает цены игроков, которых покупает. У него могут быть очень глубокие карманы, но кто на самом деле даёт ему информацию о футболистах? Когда дело дошло до Энцо Фернандеса, «Челси» заплатил наценку сверх наценки сверх наценки. Наценка из-за того, что это английская Премьер-лига. Наценка, потому что это «Челси». Наценка, потому что они хотят этого игрока прямо сейчас», — приводит слова Сунесса Daily Mail.



Напомним, переход полузащитника Энцо Фернандеса стал самым дорогим трансфером в истории «Челси». Лондонцы заплатили лиссабонской «Бенфике» за лучшего игрока чемпионата мира 2022 года в Катаре € 121 млн.