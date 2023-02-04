Тренер «Тоттенхэма» Стеллини: Конте перезвонил после операции, чтобы поговорить о матче

Тренер «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Стеллини рассказал о состоянии наставника «шпор» Антонио Конте после перенесённой операции по удалению желчного пузыря.
«Операция прошла хорошо, и Антонио начал восстанавливаться после неё. Все идёт хорошо, проблем нет, и он чувствует себя лучше, так что мы все рады этому.
Мы общались до операции, потом после, но это было только для того, чтобы услышать голос Антонио и понять, что с ним всё в порядке после операции. Он перезвонил мне сразу, когда отошёл от операции и начал думать о следующем матче. Он сказал: «Давай, Кристиан, мы должны поговорить о матче, как прошла тренировка?» И теперь я чувствую, что Антонио действительно лучше», — приводит слова Стеллини официальный сайт «Тоттенхэма».
В воскресенье, 5 февраля, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 4 февраля 2023
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