Гаджи Гаджиев назвал трёх российских тренеров, которые могли бы работать в Европе
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Семак («Зенит») и Курбан Бердыев («Сочи») — те специалисты, которые могли бы работать в европейских чемпионатах.
«Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. По уровню своей квалификации и подготовленности они не хуже многих тренеров, работающих в европейских чемпионатах», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Отметим, что 70-летний Бердыев был главным тренером иранского «Трактора», казахстанского «Кайрата» и турецкого «Генчлербирлиги». Карпин и Семак, выступавшие в игровые годы в европейских чемпионатах, во время тренерской карьеры за рубежом не работали.
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