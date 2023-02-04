Гаджи Гаджиев назвал трёх российских тренеров, которые могли бы работать в Европе

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Семак («Зенит») и Курбан Бердыев («Сочи») — те специалисты, которые могли бы работать в европейских чемпионатах.

«Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. По уровню своей квалификации и подготовленности они не хуже многих тренеров, работающих в европейских чемпионатах», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что 70-летний Бердыев был главным тренером иранского «Трактора», казахстанского «Кайрата» и турецкого «Генчлербирлиги». Карпин и Семак, выступавшие в игровые годы в европейских чемпионатах, во время тренерской карьеры за рубежом не работали.