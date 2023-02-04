«Ливерпуль» уступает «Вулверхэмптону» со счётом 0:2 по итогам первого тайма

Сегодня, 4 февраля, проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимает «Ливерпуль» на стадионе «Молине». К исходу первой половины встречи подопечные Юргена Клоппа уступают одному из аутсайдеров чемпионата со счётом 0:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый гол «Ливерпуль» пропустил уже на пятой минуте встречи, когда центральный защитник мерсисайдцев Жоэль Матип неудачно срезал мяч в собственные ворота и вывел хозяев вперёд. Через семь минут «Вулверхэмптон» укрепил своё преимущество благодаря голу защитника Крэйга Доусона.
В случае победы и удачных для них результатов прямых конкурентов «волки» могут покинуть зону вылета. «Ливерпуль» в случае поражения рискует опуститься на 11-ю строчку турнирной таблицы.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 4 февраля 2023
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