Гути: Винисиус — главный футболист «Реала»

Экс-игрок мадридского «Реала» Гути заявил, что лидером команды в данный момент является бразильский форвард Винисиус Жуниор.

«Винисиус Жуниор решает исход матчей весь сезон, с самого его старта. Он — в наилучшей форме среди всех остальных игроков. Ассисты, голы, он делает всё. У него большое будущее, — приводит слова Гути итальянское новостное агентство ITASportPress.

Перенесённая игра 17-го тура испанской Примеры с «Валенсией» стала для знаменитого бразильца 200-й в составе мадридцев во всех соревнованиях. За это время он забил 49 голов и отдал 37 результативных пасов.



Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. До этого он выступал за «Фламенго».

Мадридская команда располагается на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять баллов.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала». Видеоролик: