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«Реал» намеревается совершить лишь одно громкое приобретение летом 2023 года

«Реал» намеревается совершить лишь одно громкое приобретение летом 2023 года
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Мадридский «Реал» в настоящий момент работает только над одним дорогостоящим трансфером.

Испанский гранд СМИ связывают со множеством звёздных игроков, однако сейчас команда только на одного дорогостоящего футболиста – английского полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», сообщает Relevo. Руководство «сливочных» настроено оптимистично и уверено в своих силах в борьбе за 19-летнего хавбека. Добавляется также, что у мадридцев нет альтернативных вариантов на случай неудачи в переговорах по юному футболисту.

Другими претендентами в борьбе за Джуда Беллингема являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие гранды английского футбола.

В текущем сезоне англичанин сыграл 18 матчей во Бундеслиге, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала». Видеоролик:

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