Защитник «Ланса»: футбол спас мне жизнь, у меня было тяжёлое детство

Защитник «Ланса» Факундо Медина вспомнил своё тяжёлое детство.

«У меня было сумасшедшее детство. Это было немного сложно, но я всегда старался находить положительные моменты и чувствовал поддержку своей семьи. Я не понимал, что такое мир. А по мере взросления мы начинаем задаваться вопросами: «Почему я должен проходить через эту нищету, почему я должен быть голодным, почему я должен работать 24 часа в сутки, чтобы поесть, даже не для того, чтобы получить то, что я хочу?» Моя семья смогла защитить меня, мы вместе шли к целям, ссорились. И однажды, когда у вас наконец будет немного больше, это позволит вам гораздо больше ценить простые вещи. Если сегодня вы предложите мне альфахор (печенье, наполненное джемом. — Прим. «Чемпионата»), я буду самым счастливым человеком в мире. Потому что я знаю, сколько времени вы на это потратили. Люди могут сказать: «Это просто альфахор», но это кое-что говорит о том, кто вы такой.



Жизнь состоит из моментов, когда вы должны осознавать, чего вы действительно хотите как для себя, так и для тех, кого любите. В моем случае моя мать, которая была бойцом, воином, которая всегда отдавала всё, оставила в стороне всё, что ей нравилось делать, чтобы дать мне самое лучшее. Это то, чем можно наслаждаться. Я не хотел поддаваться наркотикам, не хотел потеряться в вечеринках, я очень хорошо знал, где должен сосредоточить свои усилия, свою энергию, свою молодость.



С семи лет я работал на переработке мусора. Мы собирали его и перепродавали за еду. Мы гуляли по улицам столицы, в нескольких кварталах. Мы выходили из дома в 16:30 – 17:00 и возвращались около полуночи. И так каждый день. Было тяжело, но есть люди, которые продолжают этим заниматься. Жизнь – постоянная борьба. Более того, иногда люди не говорят таких вещей, потому что им немного стыдно. Я говорю это с полной простотой.

«Ривер Плейт» знал, как убедить меня. Они увидели во мне то, о чём я даже не догадывался. Тогда я был немного сумасшедшим, много тусовался на улице. Иногда улица хороша, но в то же время опасна, потому что есть соблазны… Я был очень умён в том смысле, что никогда не попадал в плохие дела. В «Ривере» я начал ощущать, что значит просто жить в центре. У нас было четырёхразовое питание, завтрак, обед, перекус, ужин… Дома — только ужин. Больше ничего, разве что утром чай… Мы живём и приспосабливаемся.

Когда я приезжал домой на выходные, чтобы провести время со своей семьёй, я видел реальность. Большая разница! Я делал ошибки, как и все. Но я посвятил себя футболу и, слава богу, футбол мне многое дал и футбол меня спас», — приводит слова Медины L'Equipe.

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ. Видеоролик: