Маркиньос: Месси — гений. Он выиграл всё, но остаётся мотивированным
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Защитник ПСЖ Маркиньос высказался о нападающем парижан Лионеле Месси.
«Месси — гений. Он выиграл всё, но продолжает оставаться мотивированным. Я очень рад, что он с нами и что он всегда хочет большего и помогает команде», — приводит слова Маркиньоса La Nacion.
В матче 22-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1) Месси забил победный гол. «ПСЖ» набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице Лиги 1 первое место. У идущего вторым «Марселя» 46 очков и матч в запасе. В тройку также входит «Ланс» — 45.
Лионель Месси является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов (2006, 2009, 2011 и 2015) в составе «Барселоны». В 2022 году Месси в качестве капитана сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.
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