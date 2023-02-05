Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги матчей с «Чайкой» и «Химками»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал контрольные встречи с «Чайкой» (2:2) и «Химками» (1:0), которые состоялись сегодня, 5 февраля.
«В таких матчах, как с «Чайкой», играют обычно либо новички, либо ребята после травм, либо тот, кто на просмотре в клубе – состав не сбалансирован. Часто получается лоскутный футбол. Так получилось и сегодня – были фрагменты качественной игры, были не очень качественные, были и ужасные. Тем не менее, выдержали 90 минут, во втором тайме прибавили, это порадовало.
Матч с «Химками» более статусный, составы на игру были боевые. Думаю, мы переиграли соперника, моментов у нас было очень много. Плохую реализацию я связываю с тем, что, когда играешь в официальных матчах и вбегаешь в штрафную, ноги должны быть свежими, без нагрузок. Забили хороший гол, который отменили из-за офсайда. В концовке Агаларов один на один вышел, там такая ситуация была, что мяч можно было катить куда хочешь. Хотел разорвать сетку, но не разорвал, к сожалению. Доволен тем, что выдержали темп, не просели», — приводит слова Ташуева телеграм-канал «Ахмата».
- 5 февраля 2023
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