«Барселона» — «Севилья»: Альба открыл счёт в матче на 58-й минуте

Сегодня, 5 февраля, проходит матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играет с «Севильей». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 58-й минуте каталонцы провели опасную атаку. После серии передач мяч оказался в штрафной у Франка Кессье, который отдал тонкую передачу на Жорди Альбу, низом пробившем мимо голкипера — 1:0.
«Барселона» является лидером испанского чемпионата, возглавляя таблицу с 50 очками по итогам прошедших 19 туров. «Севилья» располагается на 14-й строчке, набрав 21 очко. Команду Хорхе Сампаоли отделяет два очка от «Кадиса», который находится в зоне вылета.
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