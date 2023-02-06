«Реал» недоволен судейством после поражения в матче с «Мальоркой»
Поделиться
«Реал» остался недоволен судейством в проигранном матче с «Мальоркой» (0:1).
Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба очень сердится на арбитра Алехандро Эрнандеса. В «Реале» считают, что агрессивная тактика «Мальорки» не позволяла им играть в свой футбол, а судья ничего не сделал, чтобы предотвратить агрессию соперника.
Алехандро Эрнандес зафиксировал 29 фолов со стороны хозяев, но в «Реале» считают, что их было намного больше. Кроме того, «сливочные» считают, что футболисты «Мальорки» намеренно искали Винисиуса и пытались вывести его из игры.
В «Реале» считают ненормальным, что их игроки получили столько же желтых карточек, что и футболисты «Мальорки» – по 5.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
03:27
-
03:14
-
03:03
-
02:46
-
02:32
-
02:20
-
02:13
-
02:07
-
02:04
-
01:55
-
01:48
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:35
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
Партнерский контент