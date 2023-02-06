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«Реал» недоволен судейством после поражения в матче с «Мальоркой»

«Реал» недоволен судейством после поражения в матче с «Мальоркой»
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«Реал» остался недоволен судейством в проигранном матче с «Мальоркой» (0:1).

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба очень сердится на арбитра Алехандро Эрнандеса. В «Реале» считают, что агрессивная тактика «Мальорки» не позволяла им играть в свой футбол, а судья ничего не сделал, чтобы предотвратить агрессию соперника.

Алехандро Эрнандес зафиксировал 29 фолов со стороны хозяев, но в «Реале» считают, что их было намного больше. Кроме того, «сливочные» считают, что футболисты «Мальорки» намеренно искали Винисиуса и пытались вывести его из игры.

В «Реале» считают ненормальным, что их игроки получили столько же желтых карточек, что и футболисты «Мальорки» – по 5.

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