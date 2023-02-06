Агент Фукса: у Бруно нет травмы, просто пока он медленно втягивается

Футбольный агент Матеус Ассаф рассказал, почему защитник Бруно Фукс пропустил последние два матча «Атлетико Минейро». Он отметил, что это не связано с травмой.



«У Бруно нет травмы, просто пока он медленно втягивается», — приводит слова Ассафа «РБ Спорт».



В зимнее трансферное окно 23-летний защитник ЦСКА Бруно Фукс отправился в аренду в бразильский клуб «Атлетико Минейро». Он принял участие в победном матче против «Калденсе» (2:1), однако в следующих двух играх не поле не появлялся.



Отметим, что в нынешнем сезоне Бруно Фукс также провел восемь матчей в составе ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 1,8 млн.



23-летний Фукс, перешедший в ЦСКА летом 2020 года, принял участие лишь в 19 матчах за команду.

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