Антонио Кассано: Моуринью никогда не был великим тренером

Экс-футболист Антонио Кассано высказался о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью никогда не был великим тренером, он просто знал, как играть со СМИ и был отличным коммуникатором. Ему хорошо удаётся справляться с сильными игроками, а с не очень сильными у него не выходит. Слишком легко просто быть дружелюбным с великим игроками.



Это просто катастрофа за катастрофой в «Роме», он заставил их тратить деньги на Неманью Матича и Руя Патрисиу, это были его решение. Слишком часто он вёл себя подло. На днях мне хотелось плевать от игры «Ромы». Он не знает, как создать команду. Даже с твоей второй командой нужно побеждать «Кремонезе».



Это была катастрофа Моуринью с Карсдорпом, когда поставил его и оскорбил его на виду у всех. Теперь Карсдорп возвращается, кто знает, почему? Это был полный бардак. Что касается Дзаньоло, то он может говорить об этом, а не о том, почему его команда «Рома» играет так ужасно. Уже полтора года эта «Рома» не играет в достойный футбол», — приводит слова Кассано Football Italia.

Напомним, на данный момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера, «Наполи» на 16 очков.

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