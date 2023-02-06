Главный тренер «Рубина» Уткульбаев: Самошников не собирается никуда уходить

Главный тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался об игроках своей команды Илье Самошникове и Алане Дзагоеве.



«Вряд ли мне стоит отвечать за Самошникова, но на сборах мы общались, игрок сказал, что никуда не собирается, попросил не верить слухам о переходах и пообещал быть в распоряжении клуба как минимум до конца сезона. Работает с желанием, здоров, меня это полностью устраивает.



Дзагоев тоже здоров? Более чем, тьфу‑тьфу. С опытом игроки становятся требовательнее к себе в плане здоровья, Дзагоев не исключение. Большой профессионал, которого не надо заставлять, он сам делает больше, чем мы от него требуем», – приводит слова Уткульбаева «Матч ТВ».

25-летний Самошников в текущем сезоне Первой лиги сыграл 16 матчей. Защитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.