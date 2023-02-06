Мозес из «Краснодара» — о Мозесе из «Спартака»: Виктор — легенда сборной Нигерии

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид прокомментировал предстоящую встречу с полузащитником «Спартака» Виктором Мозесом, которая может состояться сегодня, 6 февраля. Команды сыграют в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Знаю его. Он невероятный игрок, легенда сборной Нигерии», — сказал Мозес в видео, опубликованном в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

32-летний Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне нигерийский футболист принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата России, отметившись двумя голами. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

20-летний Дэвид перешёл в «Краснодар» в январе 2023-го, подписав контракт на 3,5 года.

Матч «Спартак» — «Краснодар» начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.