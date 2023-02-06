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В «Динамо» ответили, планируют ли менять расписание сборов в Турции из-за землетрясений

В «Динамо» ответили, планируют ли менять расписание сборов в Турции из-за землетрясений
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«Динамо» не планирует изменений в графике проведения третьего сбора из-за землетрясений в Турции.

«На данный момент никаких изменений в программе проведения третьего сбора не планируется. Анталья находится далеко от эпицентра землетрясения.

После сегодняшней контрольной игры с «Енисеем» команда на несколько дней отправилась в Москву. Также хотелось бы выразить соболезнования и слова поддержки всем, кого затронула эта ситуация», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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