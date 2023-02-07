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Экс-агент Яя Туре высказался о начале разбирательств в «Манчестер Сити» из-за финансов

Экс-агент Яя Туре высказался о начале разбирательств в «Манчестер Сити» из-за финансов
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Бывший агент экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк признался, что удивился новости о начале разбирательства в адрес английской команды. «Горожан» подразумевают в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей.

«Были ли в «Манчестер Сити» выплаты вне закона? Нет, всё было прозрачно, ничего не было незаконного. Мне интересно посмотреть, что произойдёт, поскольку это стало неожиданностью. Яя, конечно, всё заплатил — налоги и всё такое. Всё было прозрачно. Что бы я сказал комиссии, которая работает над делом «Манчестер Сити»? Я бы сказал им то же самое», — приводит слова Селюка The Guardian.

«Манчестер Сити» обвиняют в нарушении правил финансового фэйр-плей с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

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