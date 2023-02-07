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Мостовой — о «Зените»: возьмите «Реал» или «Манчестер Сити» — они тоже просто всех скупают

Мостовой — о «Зените»: возьмите «Реал» или «Манчестер Сити» — они тоже просто всех скупают
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слова экс главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева о доминации «Зенита» на внутренней российской арене. По мнению Аленичева, большим минусом сине-бело-голубых является отсутствие собственных воспитанников и малое число россиян в составе.

«То, что Дима Аленичев сказал, мы об этом говорим уже много лет. У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы — девять иностранцев.

Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег. Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Попробуй лучше сделать, когда у тебя ничего — это гораздо сложнее. То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он думаем так давно.

Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» — они же тоже просто всех скупают. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов каждые два года, но там нет вообще воспитанников. Уже давно ушло правило, когда в команде играли в основном воспитанники. Сейчас такая тенденция. Смотришь на состав топ-клуб: 30 человек, два воспитанника

Единственное исключение для всех сейчас — это «Атлетик» из Бильбао. Там играют только те, кто родились там. У них такой закон», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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