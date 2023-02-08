«Аль-Ахли» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 8 февраля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» сыграет с египетским клубом «Аль-Ахли». Встреча пройдёт на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате, Марокко. Стартовый свисток главного арбитра Андреса Матонте прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Для подопечных Карло Анчелотти эта встреча будет первой в рамках данного клубного соревнования. Это право «сливочные» заслужили благодаря победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0.
Для «Аль-Ахли», который принимает участие в турнире как финалист африканской Лиги чемпионов, матч с «Реалом» будет уже третьим в рамках соревнования. В первом раунде египтяне разгромили новозеландский «Окленд Сити» (3:0), а во втором обыграли американский клуб «Сиэтл Саундерс» (1:0).
- 8 февраля 2023
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