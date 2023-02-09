Стали известны финалисты клубного чемпионата мира по футболу

На клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в Марокко, определились оба финалиста. В матче за титул лучшей команды мира встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Решающий матч состоится в субботу, 11 февраля, на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Реал» вышел в финал турнира, обыграв египетский «Аль-Ахли» со счётом 4:1. В составе мадридского клуба отличились Винисиус, Федерико Вальверде, Родриго и Серхио Аррибас. За египтян забил Али Малул.

«Аль-Хиляль» на стадии полуфинала обыграл бразильский «Фламенго» со счётом 3:2. За саудовский клуб дублем отметился Салем Аль-Давсари, а также забил Лусиано Вьетто, а за бразильцев два гола забил Педро Абреу.