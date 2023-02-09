Стали известны финалисты клубного чемпионата мира по футболу
Поделиться
На клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в Марокко, определились оба финалиста. В матче за титул лучшей команды мира встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Решающий матч состоится в субботу, 11 февраля, на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате. Начало встречи — в 22:00 мск.
«Реал» вышел в финал турнира, обыграв египетский «Аль-Ахли» со счётом 4:1. В составе мадридского клуба отличились Винисиус, Федерико Вальверде, Родриго и Серхио Аррибас. За египтян забил Али Малул.
«Аль-Хиляль» на стадии полуфинала обыграл бразильский «Фламенго» со счётом 3:2. За саудовский клуб дублем отметился Салем Аль-Давсари, а также забил Лусиано Вьетто, а за бразильцев два гола забил Педро Абреу.
Новость по теме«Реал» разгромил «Аль-Ахли» и вышел в финал КЧМ
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
01:30
-
01:08
-
01:00
-
00:59
-
00:47
-
00:44
-
00:22
-
00:19
-
00:13
-
00:12
-
00:07
- 8 февраля 2023
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
22:55
-
22:45
-
22:33
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:38
Партнерский контент