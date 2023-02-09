«Бенфика» отправит гуманитарную помощь в Турцию

Португальская «Бенфика» отправит гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщает O Jogo. Как сообщает источник, после запроса посольства Турции в Лиссабоне о помощи клуб отправит 1000 термоодеял в районы, наиболее пострадавшие от землетрясений.



Ранее в Турции отменили все спортивные мероприятия.



Напомним, несколькими днями ранее в Турции произошла серия серьёзных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По актуальным сведениям, количество жертв близится к 9 тысячам человек. Ещё около 50 тысяч человек получили травмы.

Ранее ФИФА объявила о продлении срока трансферного окна в Турции до 18 февраля из-за землетрясения.