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«Бенфика» отправит гуманитарную помощь в Турцию

«Бенфика» отправит гуманитарную помощь в Турцию
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Португальская «Бенфика» отправит гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщает O Jogo. Как сообщает источник, после запроса посольства Турции в Лиссабоне о помощи клуб отправит 1000 термоодеял в районы, наиболее пострадавшие от землетрясений.

Ранее в Турции отменили все спортивные мероприятия.

Напомним, несколькими днями ранее в Турции произошла серия серьёзных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По актуальным сведениям, количество жертв близится к 9 тысячам человек. Ещё около 50 тысяч человек получили травмы.

Ранее ФИФА объявила о продлении срока трансферного окна в Турции до 18 февраля из-за землетрясения.

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