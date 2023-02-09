Вратарь «Зенита» Васютин рассказал, что ему дали аренды в зарубежных клубах

Голкипер «Зенита» Александр Васютин рассказал, что ему дал опыт аренды в клубах из Финляндии, Норвегии и Швеции. По словам футболиста, он получил игровую практику, бытовой опыт и навыки коммуникации в больших интернациональных коллективах. Напомним, Васютин выступал за финский «Лахти», шведский «Юргорден» и норвежский «Сарпсборг».

«В целом же, из-за специфики вратарской позиции, сложнее интегрироваться, чтобы почувствовать себя на уровне, потому что всё равно в «Зените» был костяк и на тот момент ты понимал, что тебя взяли на сборы четвёртым или пятым. Мне кажется, чтобы не ощущать себя инородным телом, нужно быть вовлечённым в игры, а в силу количества вратарей и плана подготовки мы получали не так много времени. Конечно, ты проходишь весь сбор, но игровой практики мало. Это и было одной из причин, почему я стал задумываться, что нужно уходить за ней в аренду. Так и случился первый отъезд, в Финляндию.

Что мне дал зарубежный опыт? Самое главное — игровую практику. А если говорить про бытовую сторону, то он сделал меня очень самостоятельным. Уезжая первый раз в «Лахти», я ещё жил с родителями, а там началась взрослая жизнь: не в соседнем доме и комфортных, знакомых условиях, а за границей, в другой языковой среде, с другой ментальностью, со своими нюансами. Это была не только футбольная, но и жизненная школа. Плюс коммуникация с людьми из разных стран — во всех командах у нас были достаточно интернациональные коллективы», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».