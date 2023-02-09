Эвра оштрафован за гомофобные высказывания в адрес «ПСЖ» в 2019 году

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра оштрафован за гомофобные высказывания, сделанные им после второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов – 2018/2019, в котором «красные дьяволы» играли с «ПСЖ» (3:1), сообщает L'Equipe.
Французский футболист опубликовал видео по окончании встречи, в котором назвал парижан людьми нетрадиционной ориентации, а потом отметил, что за «МЮ» играют «мужчины».
ЛГБТ-организации подали жалобу на футболиста за «публичное оскорбление группы людей из-за их сексуальной ориентации». Судья переквалифицировал дело на «непубличное оскорбление» и передал его в Парижский полицейский суд.
В итоге Эвра был приговорён к штрафу в размере € 1 тыс. В дополнение к этому ему также назначены санкции в виде возмещения ущерба в размере € 1,5 тыс., а также € 1 тыс. для каждой из организаций в качестве судебных издержек. Адвокат по гражданским делам Этьен Дешульер заявил, что «гомофобные высказывания таких личностей, как Патрис Эвра, разжигают ненависть и насилие в отношении ЛГБТ, особенно в странах, где гомосексуализм подавляется».
38-летний Эвра не замечает ударов по корпусу во время тренировки:
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