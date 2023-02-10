Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах. В матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» Роналду оформил покер.
Роналду открыл счёт на 21-й минуте. Этот гол стал 500-м в национальных первенствах. После этого португалец забил ещё три мяча в ворота соперника и довёл счёт голов в национальных первенствах до 503.
Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив пять голов.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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