Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах. В матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» Роналду оформил покер.

Роналду открыл счёт на 21-й минуте. Этот гол стал 500-м в национальных первенствах. После этого португалец забил ещё три мяча в ворота соперника и довёл счёт голов в национальных первенствах до 503.

Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив пять голов.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»: