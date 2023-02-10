Евгений Марков: в РПЛ лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда
Поделиться
Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался резко против лимита на иностранных футболистов в Российской Премьер-Лиге.
«Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет.
Нет ли опасений, что тогда все команды РПЛ будут как «Зенит», с восемью легионерами в составе? Так, к сожалению, не получится. Для того чтобы привести восемь качественных легионеров, нужны большие деньги, а они есть не у всех», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».
Напомним, в РПЛ действует лимит, согласно которому в заявке каждой команды на сезон не должно быть более 13 иностранных футболистов и не менее 12 российских игроков. На поле одновременно могут находиться лишь восемь легионеров.
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
12:30
-
12:25
-
12:21
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
11:23
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:14
Партнерский контент