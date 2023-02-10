Евгений Марков: в РПЛ лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался резко против лимита на иностранных футболистов в Российской Премьер-Лиге.

«Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет.

Нет ли опасений, что тогда все команды РПЛ будут как «Зенит», с восемью легионерами в составе? Так, к сожалению, не получится. Для того чтобы привести восемь качественных легионеров, нужны большие деньги, а они есть не у всех», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

Напомним, в РПЛ действует лимит, согласно которому в заявке каждой команды на сезон не должно быть более 13 иностранных футболистов и не менее 12 российских игроков. На поле одновременно могут находиться лишь восемь легионеров.