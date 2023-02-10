Мелкадзе: матч со «Спартаком»? Я уже не разделяю соперников. Все одинаковые

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о предстоящем матче Зимнего кубка РПЛ с московским «Спартаком», в составе которого выступал ранее. Игра состоится сегодня, 10 февраля, в ОАЭ. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.

«Сочи» прибавил при Бердыеве? Надо смотреть, что будет во время сезона. Мы много тренируемся, узнаём что-то новое, но на сборе всегда выглядишь чуть иначе, чем во время чемпионата. Соперники или мы можем быть под нагрузками, у кого-то ротация. Не надо делать каких-то выводов.



Да, было бы приятно выиграть предсезонный турнир. Мелочь, но я бы реально порадовался. Любая игра — это вызов, надо всегда стараться побеждать. Банально, но это так. Но победе в любой официальной игре я был бы счастлив намного сильнее.



Матч со «Спартаком»? Я уже не разделяю соперников, все одинаковые и важные», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».