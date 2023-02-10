Дмитрий Кириченко сравнил уровень зарплаты легионеров в России и Иране

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко сравнил уровень зарплаты легионеров в Иране и России.
«Легионеры получают хорошие деньги, сравнимые с некоторыми большими клубами РПЛ. Но это единичные случаи. В любом случае футболисты там привилегированная каста. Так как люди живут небогато, даже очень средние футболисты выделяются на их фоне», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января. Команда Бердыева возобновит сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги матчем с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта, начало игры — в 19:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
- 10 февраля 2023
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