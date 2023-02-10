«Это было болезненно». Жорди Альба — о завершении карьеры Жераром Пике по ходу сезона

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал завершение карьеры экс-одноклубника Жерара Пике. Испанец принял это решение перед стартом чемпионата мира в Катаре.

«Это был болезненный момент, потому что Жерар был основным игроком команды, а в раздевалке он был очень счастлив. Это человек, давший клубу очень многое», — приводит слова Альбы Marca.

Жерар Пике — воспитанник «Барселоны». 36-летний защитник был игроком сине-гранатовых всю свою карьеру, за исключением эпизодов в «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосе», где он в общей сложности пробыл четыре года. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 30 трофеев.

«Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур. Прощальный матч Жерара Пике. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.