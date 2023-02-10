Абаскаль рассказал о самой ротируемой позиции в составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что в команде сразу несколько игроков претендуют на место основных крайних защитников.



«Не скажу, что левый защитник у нас — это позиция, которая больше всего ротируется. Справа тоже выступали разные футболисты — Хлусевич, Тавареш и Денисов. Да, сейчас на левом фланге чуть больше игроков — Рыбус, те же Тавареш с Хлусевичем и Леон Классен. Но это лишь говорит о том, что никому не гарантировано место в составе», – сказал Абаскаль перед матчем.



«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Сочи» (25) — на девятом месте в таблице.

Новость по теме Аленичев: если Абаскаль уедет, это будет серьёзный удар