Абаскаль рассказал о самой ротируемой позиции в составе «Спартака»
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что в команде сразу несколько игроков претендуют на место основных крайних защитников.
«Не скажу, что левый защитник у нас — это позиция, которая больше всего ротируется. Справа тоже выступали разные футболисты — Хлусевич, Тавареш и Денисов. Да, сейчас на левом фланге чуть больше игроков — Рыбус, те же Тавареш с Хлусевичем и Леон Классен. Но это лишь говорит о том, что никому не гарантировано место в составе», – сказал Абаскаль перед матчем.
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Сочи» (25) — на девятом месте в таблице.
Новость по темеАленичев: если Абаскаль уедет, это будет серьёзный удар
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:43
-
18:40
-
18:40
-
18:37
-
18:36
-
18:31
-
18:25
-
18:22
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:34
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
16:55
Партнерский контент