Левандовски: Хави дарит мне уверенность
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Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски оценил тренерские качества наставника каталонского клуба Хави.
«Работая с ним, я ощущаю, что делаю всё правильно. Именно он даёт мне уверенность. Он был феноменальным спортсменом, так что все внутри команды верят в то, что он выбрал верный вектор развития.
Он чётко разделяет профессии игрока и тренера, поэтому ему сопутствует успех — без него никуда», — приводит слова Левандовского Marca.
В последнем туре «Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от мадридского «Реала» в чемпионате до восьми очков.
Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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