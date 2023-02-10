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Левандовски: Хави дарит мне уверенность

Левандовски: Хави дарит мне уверенность
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Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски оценил тренерские качества наставника каталонского клуба Хави.

«Работая с ним, я ощущаю, что делаю всё правильно. Именно он даёт мне уверенность. Он был феноменальным спортсменом, так что все внутри команды верят в то, что он выбрал верный вектор развития.

Он чётко разделяет профессии игрока и тренера, поэтому ему сопутствует успех — без него никуда», — приводит слова Левандовского Marca.

В последнем туре «Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от мадридского «Реала» в чемпионате до восьми очков.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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