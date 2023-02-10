Орлов: вопрос проведения матча «Волга» — «Зенит» может быть больным для Москвы
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о матче Фонбет Кубка России «Волга» — «Зенит», место которого ещё не определено.
«Помимо Тольятти и Нижнекамска, «Волга» говорила про стадион в Нижнем Новгороде. Это их право. Давайте за них не решать. Потому что это будет очень больной вопрос для Москвы. Мы понимаем, что это такое. Поэтому будет, как решат хозяева. У них право выбора», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».
Ранее стало известно, что «Зенит» предложил ульяновской «Волге» назначить санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» резервным местом проведения кубкового матча, однако в руководстве ульяновского клуба ответили отказом. Матч должен состояться 25 февраля.
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