Орлов: вопрос проведения матча «Волга» — «Зенит» может быть больным для Москвы

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о матче Фонбет Кубка России «Волга» — «Зенит», место которого ещё не определено.

«Помимо Тольятти и Нижнекамска, «Волга» говорила про стадион в Нижнем Новгороде. Это их право. Давайте за них не решать. Потому что это будет очень больной вопрос для Москвы. Мы понимаем, что это такое. Поэтому будет, как решат хозяева. У них право выбора», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил ульяновской «Волге» назначить санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» резервным местом проведения кубкового матча, однако в руководстве ульяновского клуба ответили отказом. Матч должен состояться 25 февраля.