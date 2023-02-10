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Генеральный директор «Спартака»: конечно, рады победе в турнире. Мы каждой победе рады

Генеральный директор «Спартака»: конечно, рады победе в турнире. Мы каждой победе рады
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на победу красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Хороший товарищеский турнир. Конечно, рады. Мы каждой победе рады», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Красно-белые одержали две победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0). Сочинцы забили три безответных мяча «Ростову» и с минимальным счётом уступили «быкам».

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды:

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