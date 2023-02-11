Зобнин рассказал, кто был диджеем в раздевалке «Спартака» после победы в зимнем Кубке РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что защитник красно-белых Даниил Хлусевич включал музыку после победы команды Гильермо Абаскаля в Winline Зимнем Кубке Российской Премьер-Лиги.
«Это все-таки товарищеские игры. Конечно, мы получали удовольствие. Где ещё ловить кайф, если не в товарищеских играх? Много что получалось, много что нет. Но тренер разберёт.
Почему долго выходили из раздевалки? Музыку слушали. Хлусевич диджей был. Тренерский штаб нас поздравил.
Мы победили, так что с точки зрения уверенности это плюс. Большое спасибо болельщикам. В любой стране, в любом городе чувствую их поддержку», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
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