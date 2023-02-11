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«Кадис» обыграл «Жирону» в матче испанской Примеры

«Кадис» обыграл «Жирону» в матче испанской Примеры
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Завершился матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал «Жирону». Игра проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья». Главный арбитр матча Хуан Луис Пулидо Сантана дал стартовый свисток в 23:00 мск. «Кадис» одержал победу со счётом 2:0.

На шестой минуте счёт при открыл Гонсало Эскаланте.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 34-й минуте Серхи Гвардиола удвоил преимущество хозяев. В обоих голах в качестве ассистента принял участие Тео Бонгонда.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Кадис» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка, а «Жирона» — на 11-й (24 очка). В следующем матче «Кадису» предстоит сыграть с «Барселоной» в гостях, а «Жироне» — с «Альмерией» дома.

Испания - Примера. 21-й тур
10 февраля 2023, пятница. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Эскаланте – 6'   2:0 Гвардиола – 34'
Комментарии
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