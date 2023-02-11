Гвардиола раскритиковал поведение клубов АПЛ в отношении «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что клубы АПЛ несправедливы по отношению к его команде.



Гвардиола высказался о поведении некоторых клубов в процессе разбирательств УЕФА с «Манчестер Сити» два года назад.



Тогда в результате CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации «Сити» из еврокубков за финансовые нарушения.



«Девять клубов. «Бёрнли», «Вулверхэмптон», «Лестер», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси». Они написали письмо, желая, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место.



Это не беспрецедентная история. Это уже второй раз», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: