Агапов об уходе из «Рубина»: не удалось найти какой-то контакт с тренерами после Бердыева

Российский защитник «ЦСКА» Илья Агапов рассказал о том, почему казанский «Рубин» отказался от него.
«Почему от меня отказались в «Рубине»? Я не могу сказать, что это прямо очень неприятная ситуация для меня, просто хотелось остаться в «Рубине» и помочь своей родной команде. Почему не получилось в «Рубине»? Не удалось найти какой-то контакт с тренерами после Бердыева. Когда командой руководил Курбан Бекиевич, я постоянно привлекался в основную команду с Владиславом Микушиным. Мы ездили на сборы, полноценно работали на тренировках. Потом пришёл Шаронов на пост главного тренера. У него был иной взгляд на футбол, в который я, видимо, не вписывался. Я нормально отнёсся к этой ситуации, потому что какому-то тренеру могу нравиться, другому не нравиться», — приводит слова Агапова «Татар-информ».
Агапов с 16 лет начал привлекаться казанским клубам к тренировкам с основной командой, но так и не смог выступить ни в одном официальном матче за «Рубин». 6 января 2023 года защитник перешел в «ЦСКА».
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